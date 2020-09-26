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15:38

Спасение "Фургаломобиля" с перцовым баллончиком в Хабаровске обернулось уголовным делом

фото ЗакС политика Спасение "Фургаломобиля" с перцовым баллончиком в Хабаровске обернулось уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хабаровского активиста Дениса Посметюхина, участника протестов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алексея Петренко.

Посметюхина подозревают в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и приставов 25 сентября, когда те попытались вытащить из салона "Фургаломобиля" водителя, повредив машину, и применяли силу к активистам.

Посметюхин задержан, его доставили в управлении СК по Хабаровскому краю. Сообщается, что в его деле пять потерпевших: полицейские и судебные приставы.

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