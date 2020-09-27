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16:40

Полиция выписала протокол активисту, гулявшему по Москве в футболке с изображением Навального

фото ЗакС политика Полиция выписала протокол активисту, гулявшему по Москве в футболке с изображением Навального

Столичные правоохранители задержали активиста Бориса Казадаева, гулявшего по городу в футболке с изображением политика Алексея Навального, информирует "ОВД-Инфо".

Полицейские подошли к Казадаеву, направлявшемуся к мемориалу памяти Бориса Немцова на Большом Замоскворецком мосту, на Красной площади и потребовали, чтобы он предъявил им документы.

"Я задал вопрос: „Разве нельзя в этой майке?". „Нет", — отвечают сотрудники. Снова спрашиваю: „А если бы я был в футболке с Путиным?". „Тоже нельзя", — говорят", - рассказал о произошедшем активист.

После мужчину доставили в отдел полиции, где составили на него протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП о том, что он якобы участвовал в несанкционированном мероприятии: его прогулка была расценена как форма пикетирования. Футболку при этом изъяли под видом "вещественного доказательства правонарушения".

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