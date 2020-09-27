"Берега попутали": Петербургский художник придумал ироничные гербы городских районов

Петербургский иллюстратор Илья Тихомиров озадачился созданием альтернативных гербов для каждого района города: плодами своего творчества художник поделился в своей группе "ВКонтакте".

Серию из девяти картинок Тихомиров опубликовал сегодня. Каждый герб исполнен в ироничном ключе: взглянув на картинку, как жители района, так и соседствующие с ними горожане, без труда смогут понять, к чему, выполняя рисунок, апеллировал автор.

К примеру, герб Василеостровского района похож на тельняшку, у Красносельского совместно соседствуют деревенские дома с городскими многоэтажками, на изображении Приморского - чайка и "Лахта Центр".

Примечательно, но под каждым гербом имеется и придуманный Тихомировым девиз, который мог бы характеризовать район.

Так, под Выборгским гербом, на котором изображены дома, стоящие на таблице Менделеева, написано "Наука и жизнь", под Красносельским - "Ни к селу, ни к городу"; Невский район, изображенный со стилизованными рисунками Невской мельницы, Фарфоровского завода (в виде чашки) и рыбки (Рыбацкое), которых разделяет река, по ту сторону которой - театральные маски (театр "Мастерская") и уточка (Уткина Заводь), имеет слоган "Берега попутали".

Фото: ВК "Тихомиров"