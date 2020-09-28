Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор

Актёр Михаил Ефремов лично обратился в суд с жалобой на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП, виновником которого его признали, отправив в колонию на 8 лет, информирует ТАСС.

"В адрес суда поступили апелляционные жалобы Ефремова М. О., а также расширенная жалоба его защитников Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г.", - делится агентство выдержкой из сообщения пресс-службы суда.

Примечательно, но ранее Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева, заявив, что юрист его "подставил".

Кроме того, Пашаева после резонансного дела на год отстранили от адвокатской деятельности.

Ранее сообщалось, что новыми защитниками актёра будут лучшие адвокаты, специализирующиеся на ДТП, в числе которых - Петр Хархорин.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека.