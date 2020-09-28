Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уходит из проекта

"Рупор" белорусских протестов - Telegram-канал NEXTA - покидает его главный редактор Роман Протасевич.

"С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", - отчитался Протасевич в своем Twitter.

NEXTA стал самым популярным Telegram-сообществом в Белоруссии сразу после начала протестов, последовавших за выборами главы государства, которые не хочет признавать значительная часть населения республики. Сейчас на канал подписаны свыше 2 млн человек.

Основатель NEXTA - Степан Светлов (Путило), как и Протасевич, живет сейчас в Польше.