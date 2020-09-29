Встреча фракции Партия роста с чиновниками Смольного продлилась 6 минут

Депутаты Заксобрания Петербурга от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко 29 сентября провели в Мариинском дворце открытое заседание своей фракции, посвященное росту тарифов на общественный транспорт, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Были приглашены вице-губернаторы Эдуард Батанов и Максим Соколов, а также руководители трех комитетов Смольного. Однако явились только первый заместитель председателя комитета по тарифам Гасан Сафаров и служащий комитета финансов Юрий Кононен. Общение с ними продлилось не более 6 минут.

Сафаров подтвердил, что стоимость разового проезда в наземном общественном транспорте в 2021 году поднимется до 55 метро, а в метро - до 62 рублей. Он также рассказал, что размер городских субсидий транспортным компаниям составил 40,5 млрд рублей.

Представителя комфина Дмитриева попросила продемонстрировать документы о тарифной политике Смольного на 2021 год. Ее интересовала стоимость различных вариантов многоразового проезда в общественном транспорте. Кононен заявил, что передать такие бумаги не может и пообещал прислать всю интересующую депутата информацию на электронный адрес.

Когда чиновники удалились, Дмитриева заявила журналистам, что впервые за годы своей депутатской работы столкнулась с тем, что представители "основного комитета" - в данном случае, комитета по транспорту - не явились на обсуждение заявленной темы.

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