"Новую газету" оштрафовали по статье о фейках из-за статьи о коронавирусе в Чечне

Мировой суд в Москве оштрафовал "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова в общей сложности на 260 тысяч рублей по статье о фейковых новостях из-за материала Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в одной из районов Чечни, передает "МБХ медиа".

Протоколы были составлены по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации в СМИ). Представитель Роскомнадзора в суде заявил, что материал мог вызвать "эскалацию панических настроений" граждан, и это могло привести к нарушению общественого порядка. Представитель "Новой газеты" передал судье письменные возражения, в которых говорилось, что информация для статьи была взята с официального сайта чеченского Минздрава и писем врачей, сообщивших о неработающих больницах.

Накануне Тверской суд Москвы отклонил жалобу "Новой газеты" к Генпрокуратуре из-за блокировки этого материала: ведомство обязало издание удалить статью 15 апреля. Тогда суть претензий к ней не раскрывалась, только в мае Роскомнадзор пояснил, что претензия связана с информацией о закрытии больниц в регионе. Незадолго до этого появилось видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который резко раскритиковал материал и нелестно высказывался о редакции и самой Милашиной.