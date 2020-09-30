Роспотребнадзор запретит ресторанам включать чаевые в счет с 2021 года

Сразу после нового года вступит в силу новое предписание Роспотребнадзора, согласно которому ресторанам, кафетериям и другим заведениям общепита будет запрещено включать чаевые в счет клиента.

"Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг. Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. То есть такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой", - указывается на сайте Роспотребнадзора.

Новые правила утверждены правительством. В документе отмечается, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, прописанной в меню, а любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ.