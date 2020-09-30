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13:33

Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

фото ЗакС политика Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, отвечая 30 сентября на вопросы депутатов ЗакСа, заявил, что в городе нет "не действующих" муниципальных образований. 

- Политические истории отдельных муниципалитетов не существенно влияют на работу местных администраций, - отметил руководитель совета МО. 

Беликов рассказал депутатам, что нормально работает с главами муниципалитетов вне зависимости от их политических предпочтений. 

Он также выразил надежду на то, что муниципальные образования "Гавань" и "Смольнинское", ранее покинувшие вверенный ему Совет, когда-нибудь вернутся обратно. Беликов заверил, что отстаивает интересы всех органов местного самоуправления и не смотрит, входят они в Совет или нет.

Сергей Еремеев

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