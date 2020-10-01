Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

Суд решил в закрытом режиме рассмотреть дела задерживавших журналиста Ивана Голунова экс-полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова, из-за наличия в материалах разбирательства неких засекреченных документов, уведомил "МБХ медиа" адвокат Алексей Коврижкин.

"В закрытом оно, потому что не все документы были рассекречены по делу. Могу предположить, что это связано с тем, что следствие не хочет показывать данное дело общественности. Хочет тихо и мирно рассмотреть без привлечения к нему внимания со стороны прессы и общества", - пояснил защитник.

Напомним, в начале августа СК объявил о завершении расследования дела. Тогда адвокат Голунова сообщал, что в разбирательстве появились новые обстоятельства, представляющие собой гостайну.

Экс-полицейских Сергалиева, Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании. Все они, кроме Коновалова, остаются в СИЗО до 7 сентября: Коновалов заключен под домашний арест.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.