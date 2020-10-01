18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

фото ЗакС политика Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

Российский актёр Михаил Ефремов согласно решению суда выплатил 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, известили "МБХ медиа" в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В. С. в размере 800 000 рублей", - уточнили в суде.

Ефремов, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый Захаровым.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:45 Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

18:32 Муниципал: Органы опеки снова пришли к главреду "МК в Питере" и экс-кандидату в мундепы МО "Екатерингофский" Кузахметову

18:17 Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

17:51 Больницу им. Семашко оштрафовали за несоблюдение антивирусных правил

17:26 Смольный выделит ещё 418 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

16:56 Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

16:33 Олег Емельянов покинул пост главного врача Мариинской больницы

16:24 Муниципал: В Петергофе три дня пикетировали за новую детскую площадку

16:10 Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

15:50 Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

15:42 Округ под нож

15:18 Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку с 5 по 28 октября

14:57 Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

14:24 Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

13:52 КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru