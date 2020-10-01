Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

Российский актёр Михаил Ефремов согласно решению суда выплатил 800 тысяч рублей сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, известили "МБХ медиа" в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Михаила Ефремова, в которой сообщается о том, что осужденным был возмещен моральный вред потерпевшему Захарову В. С. в размере 800 000 рублей", - уточнили в суде.

Ефремов, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый Захаровым.