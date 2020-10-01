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19:20

Руководители четырёх крупных петербургских медцентров уходят в отставку

фото ЗакС политика Руководители четырёх крупных петербургских медцентров уходят в отставку

Главы четырёх крупнейших медучреждений Петербурга подали заявления об отставке по собственному желанию: это - главврач Мариинской больницы, директор НМИЦ им. Г. И. Турнера, руководитель Детского центра инфекционных болезней и глава 122-ой МСЧ. Все медики пробыли на занимаемых постах не менее 10 лет каждый.

"Доктор Питер" указывает, что смена руководства обозначенных учреждений совпала с визитом в город на Неве начальницы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероники Скворцовой, которая назначила новых руководителей в ДНКЦИБ и Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова (Клиническая больница №122).

Академик РАН Юрий Лобзин оставляет кресло главврача в связи с преклонным возрастом: в Детском центре инфекционных болезней на его место назначен главный внештатный специалист ФМБА по инфекционным болезням у детей, доктор медицинский наук Александр Усков.

Из клинической больницы №122 из-за возраста ушёл Яков Накатис, который, впрочем, всё равно останется президентом медучреждения. Новым начальником клиники станет Валерий Колабутин, экс-глава петербургского комитета по здравоохранению.

В свою очередь академик РАН Алексей Баиндурашвили также покидает НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.

Ранее сегодня стало известно, что и у Мариинской больницы сменится главврач: кресло освобождает Олег Емельянов, решивший уйти в силу возраста.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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