Петербург к Новому году украсят за 20 млн рублей

На украшение фасадов петербургских зданий, а также фонарей, к грядущим новогодним праздникам будет потрачено 20 млн рублей: соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Согласно технической документации, световую подсветку монтируют на "Дом книги", БКЗ "Октябрьский" и ТЮЗ. Праздничные украшения появятся на Невском, Московском, Большом Сампсониевском и Приморском проспектах, а также на Выборгской набережной и набережной Чёрной Речки, Ушаковской развязке, улице Академика Крылова и других улицах.

К монтажу конструкций подрядчик должен приступить 21 ноября, а завершить все работы - до 9 декабря. Снять украшения следует после 15 января 2021 года.