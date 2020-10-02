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11:28

Петербург к Новому году украсят за 20 млн рублей

фото ЗакС политика Петербург к Новому году украсят за 20 млн рублей

На украшение фасадов петербургских зданий, а также фонарей, к грядущим новогодним праздникам будет потрачено 20 млн рублей: соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Согласно технической документации, световую подсветку монтируют на "Дом книги", БКЗ "Октябрьский" и ТЮЗ. Праздничные украшения появятся на Невском, Московском, Большом Сампсониевском и Приморском проспектах, а также на Выборгской набережной и набережной Чёрной Речки, Ушаковской развязке, улице Академика Крылова и других улицах.

К монтажу конструкций подрядчик должен приступить 21 ноября, а завершить все работы - до 9 декабря. Снять украшения следует после 15 января 2021 года.

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