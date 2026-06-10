Четырбок и Шишкина отправились на конференцию ПАСЗР в Великом Новгороде

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Марина Шишкина поучаствовали в 69-й конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) в Великом Новгороде. Мероприятие прошло в здании Новгородской областной думы. Четырбок в соцсетях заявил, что представил на конференции две федеральные инициативы, разработанные депутатами Заксобрания.

Парламентарий выступил на конференции с инициативой об упрощенном поступлении детей бойцов СВО в кадетские классы. Проект закона подготовили депутаты "Единой России". Также Четырбок представил инициативу о предоставлении регионам права самостоятельно определять места входа в кафе и бары, которые находятся в многоквартирных домах. В поддержку этой инициативы высказывались сотрудники смольнинских комитетов и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конференцию в Великом Новгороде посетили представители всех регионов СЗФО. Они рассмотрели более 30 законодательных инициатив. Кроме того, парламентарии заслушали доклад о законотворческой работе в Северо-Кавказской парламентской ассоциации.

В июне 2025 года представители Заксобрания Петербурга также участвовали в конференции ПАСЗР. Она прошла в Архангельске. Конференцию посетили спикер городского парламента Александр Бельский, а также депутаты Четырбок и Шишкина.

Дарья Нехорошева / Фото: Денис Четырбок