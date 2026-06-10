Беглов выступил на открытии военно-морского салона "ФЛОТ-2026" в Кронштадте

В Кронштадте 10 июня стартовал военно-морской салон "ФЛОТ-2026", на котором предприятия оборонно-промышленного комплекса представят свои наработки. Акцентами салона в этом году стали развитие морских беспилотных систем, флот для освоения Арктики и цифровизация судостроительной отрасли. Перед участниками с приветственным словом выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Для Петербурга большая честь вновь принимать у себя военно-морской салон "Флот-2026". Наш город был и остаётся морской столицей России. Со времён Петра Первого здесь строят настоящий боевой флот. Петербургская промышленность создает для него современное оборудование. Наши лучшие учебные заведения готовят новую смену российских моряков. Уверен, этот салон укрепит позиции России как великой морской державы и подтвердит значение Петербурга как ведущего центра отечественного кораблестроения", – приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Также на открытии салона присутствовали помощник президента России Николай Патрушев, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, главком ВМФ Александр Моисеев, а также петербургские чиновники.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, в салоне принимают участие 210 компаний. Из них более 30 — петербургские. Также на площадке кронштадтского Музея военно-морской славы свою продукцию представят организации из Беларуси, Индии и КНР. Всего на "ФЛОТ-2026" ждут 27 иностранных делегаций, представленных, в том числе, командующими ВМС. Салон продлится до 14 июня.

Константин Леньков / Фото: Смольный