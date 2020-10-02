18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:00

Органы власти Петербурга смогут выдавать жилье участковым

фото ЗакС политика Органы власти Петербурга смогут выдавать жилье участковым

В Законодательном собрании Петербурга 2 октября на заседании комитета по законодательству депутаты одобрили изменение в закон о жилищной политике города. Его приведут в соответствие с изменившимся федеральным законодательством, которое теперь разрешает предоставлять жилье участковым уполномоченным полицейским и их семьям из жилищного фонда муниципалитета, если на территории мунобразования нет служебного жилого помещения.

В петербургском документе отмечается, что у муниципальных образований города нет полномочий по решению вопросов об обеспечении кого-либо жильем. Поэтому выдача жилплощади участковым закрепляется за исполнительными органами власти, следует из законопроекта. 

Автор изменения законодательства депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что жители Петербурга регулярно жалуются на то, что часто участковых очень сложно найти. Если хоты бы с помощью жилого помещения получится увеличить число участковых, это будет разумно и полезно, считает парламентарий. Он уточнил, что жилье будут предоставлять на время работы в качестве участкового. При увольнении или переходе на другую должность, сотрудник полиции обязан будет покинуть предоставленную площадь, пояснил Рассудов.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:54 В ЗакСе обсудили легализацию экскурсий по крышам

11:28 Петербург к Новому году украсят за 20 млн рублей

10:36 КСП изучит финансовую деятельность Фонда капремонта многоквартирных домов

1 октября, 20:51 ЕС внёс в санкционный список петербургские компании, возводившие Крымский мост

1 октября, 19:46 В 2021 году петербургским театрам и концертным залам выделят 6 млрд рублей субсидий

1 октября, 19:20 Руководители четырёх крупных петербургских медцентров уходят в отставку

1 октября, 18:17 Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

1 октября, 16:56 Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

1 октября, 14:57 Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

1 октября, 13:52 КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:41 Песков отказался комментировать желание Навального подать на него в суд

12:08 Минск вводит ответные санкции в отношении Евросоюза

12:00 Органы власти Петербурга смогут выдавать жилье участковым

11:54 В ЗакСе обсудили легализацию экскурсий по крышам

11:28 Петербург к Новому году украсят за 20 млн рублей

11:01 Коронавирус выявлен у 9412 россиян: плюс 302 заболевших - в Петербурге

10:36 КСП изучит финансовую деятельность Фонда капремонта многоквартирных домов

10:08 ЕС согласовал санкции против белорусских чиновников: Лукашенко в списке нет

9:41 СМИ: Власти Москвы подумывают заменить учителей старше 65 лет на студентов из-за коронавируса

9:11 Дональд Трамп и его супруга Мелания подхватили COVID-19

1 октября, 20:51 ЕС внёс в санкционный список петербургские компании, возводившие Крымский мост

1 октября, 20:20 "Яркая иллюстрация их безответственности": Памфилова - о недовольстве членов ГИК критикой со стороны ЦИК

1 октября, 19:46 В 2021 году петербургским театрам и концертным залам выделят 6 млрд рублей субсидий

1 октября, 19:20 Руководители четырёх крупных петербургских медцентров уходят в отставку

1 октября, 19:08 ЗакС Петербурга выделил 2 млн рублей на питание для гостей парламентских приемов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru