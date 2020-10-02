Органы власти Петербурга смогут выдавать жилье участковым

В Законодательном собрании Петербурга 2 октября на заседании комитета по законодательству депутаты одобрили изменение в закон о жилищной политике города. Его приведут в соответствие с изменившимся федеральным законодательством, которое теперь разрешает предоставлять жилье участковым уполномоченным полицейским и их семьям из жилищного фонда муниципалитета, если на территории мунобразования нет служебного жилого помещения.

В петербургском документе отмечается, что у муниципальных образований города нет полномочий по решению вопросов об обеспечении кого-либо жильем. Поэтому выдача жилплощади участковым закрепляется за исполнительными органами власти, следует из законопроекта.

Автор изменения законодательства депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что жители Петербурга регулярно жалуются на то, что часто участковых очень сложно найти. Если хоты бы с помощью жилого помещения получится увеличить число участковых, это будет разумно и полезно, считает парламентарий. Он уточнил, что жилье будут предоставлять на время работы в качестве участкового. При увольнении или переходе на другую должность, сотрудник полиции обязан будет покинуть предоставленную площадь, пояснил Рассудов.

София Саттарова

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