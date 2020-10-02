Беглов и Дрозденко договорились о создании единой концепции обращения с мусором

Петербургский градоначальник Александр Беглов и его областной коллега Александр Дрозденко пришли к консенсусу относительно схемы обращения с твердыми бытовыми отходами, договорившись создать единое АО, в задачи которого будет входить разработка единой межрегиональной концепции переработки мусора.

Членами акционерного общества, которое поучаствует в борьбе за статус Регионального оператора в Северной столице, станут также ПАО "Интер РАО" и банк ВТБ. Учредить АО власти намерены до конца года.

"Долгожданное объединение усилий города и области позволит осуществить разработку единой территориальной схемы, подготовку актуального соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере обращения с отходами и совместно решить проблему переработки отходов в агломерации", - уверены в Смольном.

Участие в составе учредителей "Интер РАО" и банка ВТБ позволит обеспечить финансовую стабильность, сделает возможным применение новейших технологий, а также поможет соблюдать экологические стандарты при переработке мусора.

Кроме того, Ленобласть со своей стороны готова предоставить несколько площадок для заводов по переработке ТБО.

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