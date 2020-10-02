Ярославский единоросс оскорбился на ролик "навальнистов" о себе и подал на них в суд

Представляющий фракцию "Единая Россия" в Ярославской облдуме депутат Роман Фомичев обратился с иском о защите чести и достоинства в суд из-за ролика местного штаба Алексея Навального о нём, поделилась с "МБХ медиа" координатор Елена Лекиашвили.

"Мы удивились, ведь совершенно безобидный ролик резкую реакцию вызвал, там все из открытых источников, вся его история, все это знают. Требует удалить ролик и 500 тысяч рублей. Там три момента: то, что он был одним из инициаторов отмены прямых выборов; то, что он, по-моему, когда у нас был мусорный конфликт, выступал за ввоз мусора; третье, собственно, про то, что он в конфликт интересов вступил - депутат областной думы правительству области продает квартиры", - пояснила Лекиашвили.

Единоросса оскорбил видеоролик под названием "И смех, и грех: Кто такой Роман Фомичев?": в нём кратко пересказываются факты из биографии депутата. Парламентария, в частности, задели такие фразы: "Тот самый депутат, который во время экологических протестов 2018 года требовал ввести московский мусор в нашу область"; "...стал одним из инициаторов законопроекта об отмене прямых выборов мэра Ярославля"; "Фомичеву важно использовать свое депутатское лобби, чтобы развивать свой бизнес".

Фомичев желает, чтобы "навальнисты" удалили видео и статью о нём со всех своих ресурсов, а также выплатили ему компенсацию морального ущерба в размере полумиллиона рублей.

Судебное заседание должно состояться 21 октября.