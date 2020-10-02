Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

Бывший глава и ныне депутат муниципального образования "Волковское" Рамиль Яхин вышел из партии "Единая Россия", сообщил он ЗАКС.Ру. По его словам, во время муниципальных выборов 2019 года в его округе были фальсификации. Некоторые из не прошедших в совет кандидатов обращались в суд, где выступал и он сам, заявил мундеп.

- Судились "яблочники", я им сам помогал, присутствовал в судах и подтверждал то, что они выиграли выборы. Коммунист не подал иск в суд. Члены партии "Единая Россия", двое из которых бюджетники, не решились оспаривать решение ТИК № 23 в суде, - рассказал Яхин.

В суде оспорить итоги выборов в МО "Волковское" не удалось. Мундеп заявил, что, по его мнению, происходило все в интересах определенных лиц, но назвать имена он отказался. В заявлении о выходе из партии Яхин отметил, что высокопоставленные члены "Единой России" организовали "тайное" первое заседание муниципального совета:

"Вы знаете имена высокопоставленных членов партии "Единая Россия", организовавших псевдозаседание депутатов муниципального совета МО "Волковское" в Петровском зале администрации Фрунзенского района. Вы знаете того, кто пригласил к себе в приемную вновь избранных депутатов-бюджетников, членов партии "Единая Россия" и в присутствии депутата Государственной думы, члена партии "Единая Россия" потребовал избрать и проголосовать за нового, подконтрольного им главу МО "Волковское".

В разговоре с ЗАКС.Ру Яхин уточнил, что его планировали исключить из партии на собрании 1 октября. Причина – якобы в утере документов, сообщил мундеп. Однако, по его словам, документы он не терял: из-за смены власти в муниципалитете он утратил доступ в помещения, где эти документы хранились. Он планировал изложить свою позицию комиссии из Москвы, но из-за коронавируса ее приезд отложили до ноября.

По мнению Яхина, его решили исключить из партии сейчас, чтобы он как раз не мог пообщаться с комиссией.

Напомним, в сентябре 2019 года Яхин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с заявлением, что глава Фрунзенского района Константин Серов якобы выступил перед новым составом мунсовета "Волковское". Глава района якобы обратился к работникам бюджетной сферы и рекомендовал "избрать главой неизвестного им Куренова М.", заявил экс-глава муниципалитета.

МО "Волковское" входит в 217-й избирательный округ по выборам в Государственную думу. В 2016 году по этому округу в федеральный парламент прошел член партии "Единая Россия" Михаил Романов. В день голосования в 2019 году глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что, по ее информации, Романов ведет борьбу за влияние во Фрунзенском районе.

София Саттарова

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