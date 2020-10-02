Беглов утвердил новые правила работы петербургского метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил правила пользования метрополитеном и его технической эксплуатации, сообщили в Смольном.

В правилах перечислены права и обязанности как перевозчика ГУП "Петербургский метрополитен", так и пассажиров. Так, пассажиру могут отказать в проезде и провозе багажа, если он не прошел досмотр или не соблюдает санитарные и ограничительные меры в период действия режима повышенной готовности – например, масочный режим во время эпидемии коронавируса.

В правилах технической эксплуатации метро прописаны требования по подготовке поезда к работе, установлен порядок действий сотрудников метрополитена при возникновении чрезвычайных ситуаций, поломки, неполадок и сбоев в работе поездов. В Смольном подчеркнули, что документы разработаны в соответствии с типовыми правилами, утвержденными Минтрансом, и призваны обеспечить безопасность перевозок в метро и повысить качество обслуживания пассажиров.

Напомним, с 1 октября сотрудники метрополитена, вокзалов, аэропорта строго следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали масочный режим.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.