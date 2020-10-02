Активисту Иванютенко отменили приговор по делу о незаконном приобретении взрывчатки

Горсуд Петербурга отменил приговор активисту Владимиру Иванютенко по делу о незаконном приобретении взрывчатки, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Ксению Михайлову.

Напомним, ранее Иванютенко признали виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ). Его приговорили к 3,5 годам колонии.

Теперь дело направлено на новое рассмотрение, Иванютенко назначен запрет на определенные действия. По словам адвоката, прокурор согласился с тем, что один из эпизодов дела остался недоказанным, а судья отменила приговор целиком.

Также суд огласил частное определение в адрес судьи, который рассматривал дело в первой инстанции. Из этого определения следует, что судья грубо нарушил нормы уголовно-процессуального кодекса при рассмотрении дела, не обеспечив гласность заседания.