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11:50

Защита Сафронова обжаловала постановление ФСБ о возбуждении дела против него

фото ЗакС политика Защита Сафронова обжаловала постановление ФСБ о возбуждении дела против него

Адвокаты бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обжаловали в Мосгорсуде постановление ФСБ о возбуждении уголовного дела о госизмене, пишет "Коммерсантъ".

Адвокаты – Иван Павлов, Евгений Смирнов, Сергей Малюкин, Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров – настаивают на том, что постановление составлено с грубыми нарушениями закона, а потому – незаконно и необосновано. Павлов пояснил, что в документе, в частности, отсутствует информация о времени, месте и способе совершения Сафроновым преступления. Не прописаны в постановлении также сведения о лице, которое якобы завербовало Сафронова, о том, какое он получил задание, какую информацию кому и когда передал, соответствует ли данная информация "указанному заданию и объективной действительности" и в чем именно выражался корыстный мотив обвиняемого.

"Данные нарушения, допущенные при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Сафронова, нарушают право последнего на защиту, а также на свободу и личную неприкосновенность, а потому мы просим суд признать постановление следователя незаконным и необоснованным", - заявили адвокаты.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. Ранее стало известно, что следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников Сафронова.

фото: Иван Сафронов / Facebook

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