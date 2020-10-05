В Хабаровске задержали сына Сергея Фургала, участвовавшего в акциях в поддержку отца

Хабаровские правоохранители задержали сына экс-главы края Сергея Фургала Антона, известили местные Telegram-каналы. По их информации, ему инкриминируют "протестную" ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Похоже, подтверждается информация о задержании сына Сергея Фургала - Антона. Антон начал активно заниматься защитой своего отца в публичном поле, называл уголовное дело политическим", - сообщил владелец Telegram-канала "Ворсин".

Znak.com получилось связаться с пресс-службой ГУ МВД по Хабаровскому краю, чтобы получить официальный комментарий.

Накануне в Хабаровске прошла очередная демонстрация в поддержку Фургала: на мероприятие собралось около 500 человек.

Фургал находится в столичном СИЗО "Лефортово"; его обвиняют в организации заказных убийств в "нулевых" годах.