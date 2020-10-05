Суд отклонил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Егору Жукову в рамках "московского дела"

Кунцевской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство ФСИН о продлении на год испытательного срока Егору Жукову, приговорённому к трем годам условно по "московскому делу", извещает "МБХ медиа".

Представители службы настаивали на пролонгирование срока, поскольку Жуков не пришел на обязательную регистрацию в августе, хотя, по решению суда, он должен делать это ежемесячно в филиале инспекции.

В свою очередь молодой человек уведомил суд, что не явился в отделение ведомства, так как на него напали. "На меня было совершено нападение, первую половину месяца я провел, старясь не выходить из дома. 31 числа я был не в состоянии ходить, 10 сентября я сходил и зарегистрировался, несмотря на синяки", - рассказал Жуков.

Адвокат подсудимого Леонид Соловьев также попросил отказать в удовлетворении ходатайства ФСИН, так как "у инспекции есть полномочия предупреждать осужденного о том, что он не явился". "После предупреждения от 10 сентября Жуков сразу же зарегистрировался и более ничего не нарушал. Сейчас удовлетворять представление будет превышением полномочий, так как инспекция использовала свои полномочия, вынеся предупреждение", - уточнил защитник.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.