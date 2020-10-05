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17:06

Полиция выплатит Ильдару Дадину компенсацию за плохие условия содержания в ОВД

фото ЗакС политика Полиция выплатит Ильдару Дадину компенсацию за плохие условия содержания в ОВД

Замоскворецкий райсуд Москвы постановил, что полиция обязана выплатить активисту Ильдару Дадину три тысячи рублей компенсации за условия его задержания в ОВД после пикета, прошедшего в 2017 году, известил "МБХ медиа" сообщил юрист Николай Зборошенко.

"Это по старому делу 2017 года за эпизод 5 июля, когда он был задержан во время акции у здания УФСБ по Москве и области в поддержку Юрия Горского. Ильдар был тогда задержан, доставлен в Мещанский отдел полиции, оставлен на ночь. И лишь во второй половине следующего дня он был доставлен в Мещанский районный суд Москвы, который переквалифицировал обвинение со второй на пятую часть и присудил ему штраф", - рассказал Зборошенко.

Дадина задержали 5 июня 2017 года в ходе акции, на которой собравшиеся требовали освободить одного из организаторов "Русских маршей" Юрия Горского, задержанного ранее в тот же день и доставленного на допрос по делу о призывах к экстремизму.

Тогда Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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