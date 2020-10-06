Мэр Бишкека подал в отставку после захвата мэрии протестующими

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, написав заявление по собственному желанию, передает "Интерфакс" со ссылкой на советника Суракматова Гулю Алмамбетову.

Такое решение мэр столицы Киргизии принял после крупных протестов в Бишкеке. Жители недовольны предварительными итогами выборов в парламент Киргизии, несколько оппозиционных партий отказались признать результаты голосования из-за массовых нарушений и фальсификаций. Протестующие вышли на митинг, требуя отменить результаты и объявить повторные выборы.

Силовики жестко разгоняли протест, применяя водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным местного Минздрава, всего пострадали почти 600 человек, один умер. В ответ демонстранты опрокидывали полицейские машины, ночью они ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Также сообщается об освобождении бывшего премьера страны Сапара Исакова и экс-главы правительства Жанторо Сатыбалдиева.

Протестующие ночью также ворвались в здание правительства Киргизии, в здание муниципалитета и объявили о назначении нового мэра взамен Суракматова. Также очевидцы утверждали, что захвачено здание МВД в Бишкеке, но замглавы киргизского ведомства Алмазбек Орозалиев это опроверг.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке госпереворота в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле. При этом партия Атамбаева объявила о смене власти в Киргизии.