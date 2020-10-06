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14:26

Ученые заявили о гибели 95% морских организмов в бухте на Камчатке

фото ЗакС политика Ученые заявили о гибели 95% морских организмов в бухте на Камчатке

Ученые заявили о гибели 95% организмов, обитащих на морском дне (бентос) в Авачинском заливе у берегов Камчатки, где нашли следы загрязнения, сообщает правительство Камчатского края.

Залив изучают специалисты из КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

"Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - рассказал научный сотрудник Иван Усатов на встрече с губернатором Камчатки.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что есть три предварительные версии загрязнения Авачинской бухты: техногенное загрязнение, сейсмическая активность или природное явление.

Ранее в районе Халактырского пляжа заметили значительное ухудшение экологического состояния. Серферы жаловались на резь в глазах, тошноту, температуру после контакта с водой, на берег выбросило множество мертвых морских животных. Специалисты выявили превышение допустимой концентрации фенола и нефтепродуктов в воде – в два и в четыре раза соответственно.  Росрыболовство возбудило административное дело.

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