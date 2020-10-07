Baza: Россия объявила Светлану Тихановскую в уголовный розыск

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в уголовный розыск в России. Она включена в базу разыскиваемых лиц МВД России, информирует Baza.

ТАСС, ссылаясь на источник, передает, что Тихановская была объявлена в розыск в бывшей союзной республике, "но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске".

Тихановская, напомним, являлась единственной оппоненткой Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии.

Сразу после выборов под давлением она вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.