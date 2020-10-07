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7 октября, 20:27

Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

фото ЗакС политика Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

Депутат от оппозиционной партии Киргизии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев сообщил, что парламент страны запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, передает РИА "Новости".

По словам Иманалиева, часть депутатов подписали импичмент. "Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - отметил он.

В Киргизии для отрешения президента от должности требуется решение парламента о выдвижении обвинения. Оно должн быть принято большинством депутатов по инициативе не менее трети от их числа. Также для этого требуется заключение специальной комиссии в парламенте. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей парламентариев не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения — иначе оно будет считаться отклоненным.

В Киргизии 5 октября вспыхнули протесты после выборов в местный парламент, которые вылились в массовые беспорядки. Силовики разгоняли протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовыми гранатами. Участники митинга взяли штурмом здание киргизского правительства, мэрии Бишкека, Генпрокуратуры и других ведомств. Также протестующие  освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

После этого ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов. Премьер-министр страны подал в отставку.

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