Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

Руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его советника, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, полностью оправдают. Своими переживаниями чиновник поделился в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

Помощником Рогозина Сафронов, по его же словам, "останется до решения суда". "Надеюсь, оправдательного", - уточнил глава "Роскосмоса".

В "предательство" экс-журналиста управленец не верит, однако допускает, что постфактум следственных мероприятий "может быть доказано другое".

"Тогда и будем делать выводы в отношении, в том числе, людей, которые обязаны вовремя предупреждать руководство госкорпорации о тех, кто хочет получить работу в наших рядах", - заключил Рогозин.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.