Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов официально обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, считая, что его подчиненные не должны были проводить обыск у главреда Koza.press Ирины Славиной, которая вскоре после этого покончила с собой. Политик просит Бастрыкина проверить законность действий силовиков, которые в количестве 12 человек ворвались в жилище журналистки рано утром 1 октября.

"Да, в первую очередь, я прошу провести проверку действий сотрудников, проводивших обыск в доме Ирины Славиной, который и стал последней каплей. Главное, впрочем, не это. Самое важное вернуть в нашу жизнь возможность не лгать. В нашей действительности и без того много недосказанности, преувеличений, преуменьшений и прочего, что в сумме является неправдой", - считает депутат.

Амосов ожидает от руководства СК принятия дисциплинарных мер - вплоть до увольнений.

Напомним, что Славина имела статус свидетеля по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. 2 октября у здания нижегородского МВД она совершила самоубийство, предварительно обвинив в своей смерти Российскую Федерацию.

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