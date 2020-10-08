МВД объяснило розыск Тихановской соглашением о взаимодействии стран СНГ

Объявление об уголовном розыске лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в российском МВД объяснили тем, что между странами СНГ имеется соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел и обмене информацией по борьбе с преступностью, следует из опубликованного силовым ведомством пресс-релиза.

Отдельно указывается, что правоохранители не возбуждали в отношении белоруски никаких уголовных дела: в розыскную базу её добавили только по причине формирования межгосударственного информационного банка.

О том, что МВД РФ объявило Тихановскую в розыск, стало известно накануне, 7 октября.

Тихановская, напомним, являлась единственной оппоненткой Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии.

Сразу после выборов под давлением она вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

Тихановская не скрывает своей геолокации: с момента, как женщина покинула республику, она находится в Литве.