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16:45

У Дмитриевой не получается наладить коммуникацию с комитетом по транспорту

фото ЗакС политика У Дмитриевой не получается наладить коммуникацию с комитетом по транспорту

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева оставлась не удовлетворена качеством ответа от комитета по транспорту на ее письмо, в котором она интересовалась принципами формирования тарифов на проезд в общественном транспорте в следующем году. Председатель комитета Кирилл Поляков составил ответный документ таким образом, что он выглядит как обращение к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, а не к Дмитриевой. Сама она восприняла письмо как просьбу избавить Полякова от своих неудобных вопросов.

"Полагаю, что подобная практика общения с депутатским корпусом совершенно недопустима. <...> Вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте абсолютно принципиален для петербуржцев. Поэтому, чтобы даже только обсуждать их возможный рост, депутаты должны быть уверены, что все резервы исчерпаны и другого выхода нет. А для этого необходимо обладать информацией в полном объеме", - отмечает лидер фракции Партии роста.

Теперь депутат намерена обратиться уже к губернатору Александру Беглову с теми же вопросами. Помимо них, она попросит главу города оценить особенности профессиональной деятельности "некоторых его подчиненных".

Дмитриева также напомнила, что на прошлой неделе Поляков и курирующий транспортную сферу вице-губернатор Максим Соколов проигнорировали ее приглашение в Мариинский дворец и не пришли на пленарное заседание подискутировать насчет грядущего повышения платы за проезд. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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