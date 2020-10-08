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17:25

Медведев попросил единороссов не "борзеть"

фото ЗакС политика Медведев попросил единороссов не "борзеть"

Руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе внутрипартийной встречи обсудил с коллегами предстоящие в 2021 году выборы в Государственную думу. По его прогнозу, единороссам придется непросто, поскольку желание борьбы со стороны конкурентов обострилось, и она будет протекать "с особой яростью". При этом обижаться на соперников не нужно, подчеркнул экс-премьер.

"Если партия правящая и достаточно давно стоит у власти, все будут "пробовать ее на зуб" и стараться выстроить фронт борьбы с ней. Поэтому в этом плане мы должны быть безупречны", - цитирует зампреда Совета безопасности РИА "Новости".

У Медведева нашелся еще один совет, который, с его точки зрения, может помочь в очередной раз успешно провести выборную кампанию. Он касается этических и поведенческих принципов. 

"Нам нечего бояться никакой конкуренции - ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов... Но это не значит, что нужно самим, извините, борзеть, со всеми разговаривать сверху, наоборот - нужно периодически себя, что называется, соизмерять с ситуацией"

В противном случае, предостерег Медведев, есть риск, что его однопартийцы "потеряют нюх", и это отрицательно скажется на результатах столь важных для него выборов.

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