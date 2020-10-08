Рабочая группа по мини-барам остановилась на минимально допустимой площади в 20 кв. метров

Рабочая группа, которая обсуждала резонансный закон о петербургских мини-барах и их минимально допустимой площади, завершила свою работу, придя к компромиссу. Члены группы сошлись на том, что вместо 50 квадратных метров закон должен установить минимальное значение 20 квадратных метров площади для таких заведений.

"Когда говорят, что невозможно найти решения, которые устраивают всех – это не так. Такие решения обязательно находятся, если есть желание слушать и слышать друг друга", - подвел итоги почти трехмесячной дискуссии спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Таким образом, законодательно будут разграничены права мини-баров и так называемых "наливаек" в многоквартирных домах, против которых изначально и задумывались ограничения. Для "наливаек" останется минимально допустимой площадью 50 кв. метров. По мнению Макарова, малый бизнес очень важен для города, но здоровье и спокойствие жителей крупных домов еще важнее.

Также предлагается установить переходный период до 1 января 2022 года, который позволит предпринимателям либо привести свои заведения в соответствие с законом, либо перепрофилировать их.

Напомним, что закон, инициированный единороссом Денисом Четырбоком, после одобрения его депутатами встретился с критикой губернатора, который в июле нашел его принятие "поспешным".

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