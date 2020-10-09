Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа

Нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе, сообщается в Twitter комитета.

Премия присуждена за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода как оружия войны и конфликтов".

Всемирная продовольственная программа – крупнейшая в мире гуманитарная организация, орган по продовольственно помощи в системе ООН.

В 2020 году на Нобелевскую премию мира был выдвинут ряд деятелей, в том числе – политик Алексей Навальный, которого отравили в августе, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп.