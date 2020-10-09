Президент Киргизии ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения, сообщается на сайте главы государства.

Режим ЧП введен в Бишкеке с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября "в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка". Комендантом на этот период назначен замминистра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

В Бишкеке вводится комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, отдельным жителям запрещается покидать свой дом в установленный срок. Также вводится запрет на массовые мероприятия: собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты. Вводится контроль за СМИ, "если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки", и особые правила пользования связью.

В Киргизии 5 октября вспыхнули протесты после выборов в местный парламент, которые вылились в массовые беспорядки. Силовики разгоняли протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовыми гранатами. Участники митинга взяли штурмом здание киргизского правительства, мэрии Бишкека, Генпрокуратуры и других ведомств. Также протестующие освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

После этого ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов. Премьер-министр страны подал в отставку.