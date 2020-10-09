Музей обороны Ленинграда в Соляном переулке ждёт расширение

Сегодня в Петербурге чиновники обсудили вопросы и перспекты развития Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также сети его филиалов, проинформировали в Смольном.

"Вице-губернатор Владимир Кириллов обратил внимание на высокую значимость проводимой работы по увековечению памяти о блокаде Ленинграда. Данная работа охватывает ряд ключевых направлений. В их числе поэтапное расширение экспозиционных помещений на территории действующего музея в Соляном городке, создание его филиальной сети в Петербурге, Ленинградской области, а также других регионах России и странах СНГ", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что музейный комплекс в Соляном переулке ожидает поэтапное расширение: среди прочего, ему достанутся помещения, которые сейчас принадлежат Миобороны. До 2025 года учреждение увеличит свою площадь на 3,5 тысячи м2. Кроме того, на его территории организуют центр изучения истории.

Добавим также, эксперты уверены, что следует бы построить новый музей вместо того, чтобы бросать все силы на развитие старого. Историк Никита Ломагин выразил мнение, что у Петербурга "впервые за 75 лет появилась возможность создать большой хороший музей", а на восстановление существующего может уйти слишком много времени. Бывший директор Музея блокады по научной работе Милена Третьякова заявила, что у музея долго не было возможности организовать масштабный и квалифицированный сбор материалов о блокаде, а о событиях войны там рассказывают советским языком, что неприемлемо для заведения, которое должно развиваться, как живой организм.

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