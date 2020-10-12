В Кремле одобрили переговоры Лукашенко с политзаключенными в СИЗО

Визит белорусского президента Александра Лукашенко в один из следственных изоляторов и четырехчасовой разговор с политическими заключенными, в результате чего освободили двоих узников, вызвал положительную реакцию у российского руководства. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Лукашенко движется в верном направлении.

"Безусловно, мы приветствует любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе и тем более инициированный главой государства, президентом Белоруссии", - цитирует слова Пескова РБК.

Напомним, что встреча Лукашенко с заключенными состоялась 10 октября, подробности диалога не сообщаются. Из распространившегося короткого видео следует только то, что с 12 политическими "сидельцами" белорусский лидер, против которого продолжаются массовые митинги, обсуждает конституционную реформу. Известно также, что двое выпущенных на свободу - Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич - будут участвовать в работе над новой редакцией основного закона Белоруссии. Один из главных оппонентов Лукашенко Виктор Бабарико, посаженный в тюрьму перед скандальными выборами и также принимавший участие в прошедшей беседе, остается в заключении.