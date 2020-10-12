Ещё одна участница хабаровских протестов стала фигуранткой дела по "дадинской" статье

Жительница Хабаровска Анастасия Субботникова стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - по "дадинской" статье из-за своей протестной активности (ст. 212.1 УК), а также о применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК), передает "ОВД-Инфо".

На данный момент девушка помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, делится "ОВД-Инфо", в ИВС могут также находиться ещё двое демонстрантов, подозреваемых в "насилии" над силовиками.

Ранее сегодня стало известно, что по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил поведения на митингах проходит ещё один хабаровчанин, активно поддерживающий Сергея Фургала, - Александр Приходько.

И Приходько, и Субботникову задержали на митинге, прошедшем 10 октября.

В минувшую субботу очередная протестная акция завершилась жестокими задержаниями. В автозаки угодили не мене 30 человек.