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14:46

Страны ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко

фото ЗакС политика Страны ЕС договорились о введении санкций против Лукашенко

В ходе специальной встречи на территории Люксембурга министры иностранных дел стран, входящих в Европейский союз, пришли к консенсусу относительно белорусского политического кризиса. Чиновники договорились о введении персональных санкций в отношении президента Александра Лукашенко, переизбравшегося на шестой срок в августе. Впрочем, решение будет принято только в случае, если ситуация в стране, где продолжают силой подавлять массовые уличные выступления, а в тюрьмах остаются политзаключенные, не улучшится. Заявление выложено на сайте Совета Европы.

В тексте документа, в частности, говорится, о желании финансировать пострадавших от политических репрессий белорусов и о сокращении сотрудничества с официальным Минском.

Как стало известно источнику ТАСС, "последней каплей" для крупных политиков ЕС стала де-факто тайная и внезапная инаугурация Лукашенко в сентябре, которую даже не показали по телевидению, в нарушение закона.

Напомним, что 80-процентный результат Лукашенко на скандальных выборах 9 августа не признает большинство западных стран и значительная часть белорусского гражданского общества, продолжающая сопротивляться и митинговать. Россия режим Лукашенко поддерживает и информационным, и силовым способом.

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