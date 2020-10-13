Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

Главная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская пригрозила нынешнему главе государства общенародной забастовкой в случае, если он в течение двух недель не покинет занимаемый пост. Послание оппозиционерки опубликовано в её официальном Telegram-канале "Пул первой".

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - манифестирует Тихановская.

Белорусская оппозиция, продолжила экс-кандидат в президенты, множество раз заявляла о готовности к диалогу, однако Лукашенко намеренно игнорировал дискуссию, предпочитая силовые методы "праздным" беседам.

"Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам - не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим. Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум", - констатировала политик.

Сразу после выборов, прошедших 9 августа, главная соперница Лукашенко под давлением вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

После разгона протестного марша в минувшее воскресенье в изоляторы попали свыше 500 человек. Также накануне было прервано мирное шествие пенсионеров. В первом случае задержанных пропускали через так называемый "коридор", где каждого человека заставляли бежать от автозака к СИЗО, параллельно избивая. Во втором - людей преклонного возраста забросали шумовыми гранатами и применили к ним слезоточивый газ.