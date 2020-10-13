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14:51

Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

фото ЗакС политика Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой

Главная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская пригрозила нынешнему главе государства общенародной забастовкой в случае, если он в течение двух недель не покинет занимаемый пост. Послание оппозиционерки опубликовано в её официальном Telegram-канале "Пул первой".

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - манифестирует Тихановская.

Белорусская оппозиция, продолжила экс-кандидат в президенты, множество раз заявляла о готовности к диалогу, однако Лукашенко намеренно игнорировал дискуссию, предпочитая силовые методы "праздным" беседам.

"Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам - не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим. Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум", - констатировала политик.

Сразу после выборов, прошедших 9 августа, главная соперница Лукашенко под давлением вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

После разгона протестного марша в минувшее воскресенье в изоляторы попали свыше 500 человек. Также накануне было прервано мирное шествие пенсионеров. В первом случае задержанных пропускали через так называемый "коридор", где каждого человека заставляли бежать от автозака к СИЗО, параллельно избивая. Во втором - людей преклонного возраста забросали шумовыми гранатами и применили к ним слезоточивый газ.

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