В октябре Петербург стал "зеленее" на 2,5 тысячи деревьев

С начала месяца коммунальщики и работники садово-парковых хозяйств высадили в Петербурге 2,5 тысячи деревьев и почти 15 тысяч кустарников, уведомили в Смольном.

Даже несмотря на то, что пандемия COVID-19 отменила традиционный осенний субботник, в Северной столице продолжается работа по облагораживанию зелёных зон.

"Петербург - наш общий дом. И заботиться о зелёном убранстве города нужно так же бережно, как мы храним его архитектурно-историческое наследие", - приводит пресс-служба Смольного заметку Александра Беглова.

По сведениям горадминистрации, за первые две недели октября были приведены в порядок 4 тысячи садов и иных зон с зелёными насаждениями.

"С начала месячника было высажено 1806 деревьев и 11 616 кустарников. Ещё 726 деревьев и 3053 куста были высажены за счёт средств ОМСУ и администраций районов города", - резюмировали в Смольном.

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