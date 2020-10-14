18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:35

Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

фото ЗакС политика Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

По состоянию на 14 октября, Россия обновила вчерашний рекорд по числу подхвативших коронавирус за сутки. Врачи зарегистрировали 14 231 новый случай заражения. За это время скончалось 239, а сумело поправиться 7 920  человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 573 новых больных, в Петербурге – 602, в Подмосковье – 429.

За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге скончалось 30 и выздоровело 300 человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:27 Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

14:54 Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и Кубу

14:52 "Коммунисты России" хотят повсеместной бесплатной раздачи масок

14:26 Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

13:56 Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

13:32 Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:59 Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

12:56 Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

12:30 Турчак намерен баллотироваться в депутаты Псковского областного ЗакСа

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

12:10 Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

11:52 Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

11:49 Политолог Пастухов: Путин не является "политическим животным"

11:35 Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru