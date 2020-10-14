18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:56

Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

фото ЗакС политика Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

Масочный режим на входе в метрополитен Петербурга соблюдают 95% пассажиров, заявил и.о. главы комитета по транспорту Олег Матвеев на заседании межведомственной транспортной рабочей группы при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По словам Матвеева, еще на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 90%. По словам чиновника, более сознательными также стали пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев. Чиновник связал это с профилактическими рейдами полиции в общественном транспорте.

Пассажиропоток пока меньше на четверть, чем наблюдался в прошлом году. При этом агрегаторы такси сообщают, что их пассажиропоток вернулся к докоронавирусным временам.

Блокировать льготные проездные билеты петербуржцев пока не планируется. При этом Смольный наблюдает за ситуацией и готов "оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости".

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти и каждый день бьет рекорды. За минувшие сутки зафиксировано более 600 новых случаев заражения. Город удерживает первое место в России по смертности от инфекции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:27 Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

14:54 Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и Кубу

14:52 "Коммунисты России" хотят повсеместной бесплатной раздачи масок

14:26 Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

13:56 Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

13:32 Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:59 Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

12:56 Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

12:30 Турчак намерен баллотироваться в депутаты Псковского областного ЗакСа

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

12:10 Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

11:52 Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

11:49 Политолог Пастухов: Путин не является "политическим животным"

11:35 Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru