Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

Масочный режим на входе в метрополитен Петербурга соблюдают 95% пассажиров, заявил и.о. главы комитета по транспорту Олег Матвеев на заседании межведомственной транспортной рабочей группы при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По словам Матвеева, еще на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 90%. По словам чиновника, более сознательными также стали пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев. Чиновник связал это с профилактическими рейдами полиции в общественном транспорте.

Пассажиропоток пока меньше на четверть, чем наблюдался в прошлом году. При этом агрегаторы такси сообщают, что их пассажиропоток вернулся к докоронавирусным временам.

Блокировать льготные проездные билеты петербуржцев пока не планируется. При этом Смольный наблюдает за ситуацией и готов "оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости".

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти и каждый день бьет рекорды. За минувшие сутки зафиксировано более 600 новых случаев заражения. Город удерживает первое место в России по смертности от инфекции.