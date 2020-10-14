Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

Тверской суд Москвы отказался рассматривать материалы дела активиста Pussy Riot Тима Бесцвета (Темуужина Самбуудаваагийна) и вернул их в полицию, сообщает "Апология протеста".

Бесцвета задержали накануне, когда он пришел к Мосгорсуду поддержать активиста Александра Софеева, которого за акцию с радужными флагами в день рождения Владимира Путина арестовали на 30 суток. В отношении Бесцветного был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мероприятия) за ту же самую акцию. Также накануне задержали еще одну участницу – муниципального депутата Люсю Штейн.

7 октября активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе: ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина. В отделах полиции также оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих.