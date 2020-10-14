Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

Муж главного редактора Koza.Press Ирины Славиной Алексей Мурахтаев в интервью "Новой газете" заявил, что он намерен организовать работу издания, несмотря на гибель журналистки.

Через полгода Мурахтаев, вступив в права наследования, станет официальным владельцем Koza.Press. Он отметил, что к медиа имеет "мягко говоря, удаленное" отношение, но собирается "как-то отладить систему, чтобы все это было на рельсах и работало" без него и без Славиной.

"Я считаю это важным, потому что это память о ней. Koza.Press будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться. А как иначе жить?" - сказал Мурахтаев.

Славина покончила с собой 2 октября, на следующий день после обысков в ее квартире по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. До этого ее штрафовали по делу о фейковой новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. Накануне, 13 октября, дело Славиной о фейке прекратили в связи с ее смертью.

фото: Ирина Славина / Facebook