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10:16

В петербургских маршрутках подорожал проезд

фото ЗакС политика В петербургских маршрутках подорожал проезд

Компания "Третий парк" подняла стоимость проезда в маршрутках, информирует "Фонтанка".

Подорожание коснулось только направлений с нерегулируемым тарифом. Цены увеличились от 1 до 6 рублей. Теперь средняя стоимость проезда в маршрутках парка составляет 45 рублей.

В компании заявили, что подорожание проезда обусловлено снижением пассажиропотока и сопутствующими "антивирусными" ограничениями.

Напомним также, в 2021 году Смольный собирается повысить цены на проезд в общественном транспорте. Городские власти считают, что это не вынужденная мера из-за пандемии COVID-19, а "абсолютно нормальное явление".

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