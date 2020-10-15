Ещё один петербургский вуз уходит на дистанционное обучение из-за COVID-19

Начиная с понедельника, 19 октября, учащиеся Санкт-Петербургского государственного экономического университета переходят на дистанционное обучение, оповещается на сайте вуза.
Данное решение было принято руководством учебного заведения из-за обострения эпидемиологической ситуации.
"Все студенты СПбГЭУ переходят на обучение с применением электронных дистанционных технологий", - пояснили в вузе.
Студенческой расписание при этом будет сохранено в полном объеме.
Ранее на дистанционку ушли Духовная академия, ЛЭТИ и частично Политех и СПбГУ.