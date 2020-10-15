Россия отказалась от консультаций с Нидерландами и Австралией по крушению рейса MH17 над Донбассом

Министерство иностранных дел России объявило о выходе страны из трехсторонней консультационной группы с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения рейса MH17 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году.

По версии МИД, дальнейшее участие России стало невозможным из-за подачи Нидерландами жалобы в Европейский суд по правам человека. В ведомстве считают, что Нидерланды таким образом "преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы".

При этом в МИД дали понять, что намерены продолжить взаимодействие с Нидерландами по исследованию вопроса о незакрытии Украиной воздушного пространства для гражданских самолетов над зоной конфликта на юго-востоке страны.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Россия эти обвинения отрицает.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

фото: МИД РФ